В Махачкале неизвестный ранил ножом заместителя главврача больницы

Дагестан

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Правоохранители ищут мужчину, напавшего с ножом врача Республиканского ортопедотравматологического центра в Махачкале

Нападение произошло у входа в медучреждение. 

«Потерпевший — заместитель главного врача больницы, он ранен. О его состоянии пока ничего неизвестно», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

Сейчас полиция ведет поиски злоумышленника.

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В Махачкале неизвестный ранил ножом заместителя главврача больницы

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