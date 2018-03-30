В Махачкале неизвестный ранил ножом заместителя главврача больницы

Правоохранители ищут мужчину, напавшего с ножом врача Республиканского ортопедотравматологического центра в Махачкале

Нападение произошло у входа в медучреждение.

«Потерпевший — заместитель главного врача больницы, он ранен. О его состоянии пока ничего неизвестно», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

Сейчас полиция ведет поиски злоумышленника.