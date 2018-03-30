Летний сезон на курортах Кавминвод впервые откроют карнавалом

Кавказские Минеральные Воды откроют высокий летний сезон трехдневным карнавалом

Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев. Он напомнил, что традиция открывать сезон карнавалом уже сложилась у ближайших соседей — в Краснодарском крае и Крыму.

«Опираясь на мировой опыт и опыт наших соседей и во исполнение поручения губернатора края, в 2017 году впервые проведен единый праздник начала высокого курортного сезона во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод», — цитирует Трухачева ТАСС.

С 25 по 27 мая праздничные мероприятия пройдут во всех городах-курортах КМВ — всего около 50 торжеств. Программа мероприятий составляется так, чтобы каждый желающий смог посетить любое из запланированных мест, а компактное расположение городов-курортов позволят быстро добираться к местам их проведения.

«Впервые пройдет масштабная историческая реконструкция "Железные люди" в Железноводске, а также традиционное, полюбившееся многим, шоу воздушных шаров. Между городами-курортами Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск будет запущен стилизованный ретро-поезд на паровой тяге. Везде пройдут театрализованные представления, карнавалы и торжественное шествие — "Парад курорта", а в Ессентуках впервые состоится грандиозный гала — концерт с элементами 3D-мэппинга», — рассказал Трухачев.

По прогнозам властей региона, курорты Кавминвод в 2018 году посетят до 1,128 млн человек, что будет на 7,5% больше, чем в 2017-м году.