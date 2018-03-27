В Краснодаре прошла открытая тренировка перед стартом бойцовского турнира Prime Selection

В Краснодаре участники бойцовского проекта сезона-2018 Prime Selection провели открытую тренировку

«Этого поединка я добивался несколько лет. Рематч определит многое в моей спортивной деятельности. Настраиваюсь провести этот бой так, чтобы потом не пришлось тратить время на работу над ошибками, а сразу была возможность идти дальше, расти и развиваться. Мне есть что сказать и противопоставить Людовику на этот раз. Приезд в Россию ему не покажется курортом, отдохнуть он сможет только после боя, в раздевалке», — сказал краснодарец.

Винник и участники проекта из Краснодара Андрей Колосов и Евгений Бондарев со своими одноклубниками встретились в зале фитнес-центра King Fit.

Винник проводил спарринги только со своим тренером, в то время как участник Гран-при Андрей Колосов пришел с группой спарринг-партнеров, среди них — победитель Гран-при «Prime Selection — 2015» и чемпион мира по версии GEFC Гога Шаматава. Бойцы клуба «Виктория» поочередно отрабатывали с Колосковым бойцовские приемы.

«Мы все как одна большая семья. Я помогаю Андрею в подготовке к его бою, а он помогает мне в подготовке к моему, и так у нас с каждым. Колосов — будущий чемпион. Он и в августе 2017 года в рамках турнира Prime, и в декабре на "Битве на Кубани" доказал, что достоин этого пояса, за ним большое будущее», — считает Шаматава.

Как сообщали Юга.ру, в главном бою вечера Данил Винник и Людовик Нассибу поборются за пояс интерконтинентального чемпиона по версии WKU.