Сбербанк рассказал о планах на текущий год

В Краснодаре 29 марта руководитель регионального отделения Сбербанка провел пресс-конференцию по итогам работы в 2017 году

В 2017 году Сбербанк продемонстрировал рост по всем направлениям деятельности на Кубани, рассказал управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко. По его словам, прибыль до налогов на прибыль Сбербанка на территории края в 2017 году увеличилась на 25%. В целом по итогам минувшего года Сбербанк заработал 748,7 млрд рублей, увеличив чистую прибыль по МСФО на 38,2% по сравнению с 2016 годом — это абсолютный рекорд за историю компании.

На территории Кубани работают 614 офисов Сбербанка. В городах расположен 171 филиал банка, наибольшее количество офисов расположены в сельской местности. Сбербанк предоставляет порядка 6 тыс. рабочих мест в регионе, их количество остается стабильным на протяжении последних лет. В прошлом году Сбербанк обеспечил 3,54 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет, это стало третьим результатом среди крупнейших краевых компаний.

Рост прибыли связан с увеличением кредитного портфеля. Так, ссудный портфель физических лиц в 2017 году составил 159,6 млрд рублей, темп роста — 111% к предыдущему финансовому году. Ссудный портфель юридических лиц — 134,9 млрд рублей и рост в 105% к 2016 году. При этом наибольший темп роста объема кредитования достигнут в сегменте «Малый бизнес» — предпринимателям в 2017 году выдано 13,7 млрд рублей, что практически на 50% больше объема выдач предыдущего года.

«Направление, которым мы активно занимались в прошлом году, — это развитие предпринимательства. Клиенты, оправившись от кризиса, начали задумываться о развитии, о расширении производства, о восстановлении своего бизнеса», — сказал Андрей Орешко.

Он особо отметил обучающую программу «Бизнес класс», которую Сбербанк реализует совместно с компанией Google и администрацией края. Проект направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе, принять участие в нем можно бесплатно. Программа формирует профессиональные навыки у начинающих предпринимателей и развивает компетенции тех бизнесменов, которые хотят вывести свое дело на качественно новый уровень. Более 8 тыс. участников в Краснодарском крае зарегистрировались в качестве участников проекта и приступили к обучению.

Ипотека выступает одним из драйверов развития экономики региона. В 2017 году Сбербанк в Краснодарском крае выдал ипотечных кредитов на рекордную сумму в 34 млрд рублей, это больше половины всего кубанского рынка ипотеки. Это почти в полтора раза больше, чем за 2016 год. Количество ипотечных клиентов существенно выросло — на 35%, более 21 тыс. семей в Краснодарском крае получили ипотеку в Сбербанке в 2017 году.

Подать заявку на получение льготной ипотеки можно и дистанционно — через сервис «ДомКлик». Собственная платформа Сбербанка для проведения операций с недвижимостью «ДомКлик» позволяет не только оформить ипотечный кредит, но и подобрать объект кредитования. 14% ипотечных кредитов, выданных в Краснодарском крае в четвертом квартале 2017 года, были выданы через «ДомКлик».

Сбербанк четыре раза в течение года снижал ипотечную ставку, к концу года она составила 9,5%. Кроме того, в первом квартале этого года был запущен федеральный проект «Молодая семья». По его условиям, при рождении второго ребенка в этом году семья может взять ипотеку с льготным периодом кредитования. В течение трех лет для родителей будет действовать ставка 6%. При рождении третьего ребенка действие сниженной процентной ставки продляется до 5 лет.

«Уже 5 семей успели получить такие кредиты. Для нас интересный факт, что первая семья в стране, которая получила такой кредит, взяла его в Сбербанке в Краснодаре», — сообщил Андрей Орешко.

В мае 2017 года Сбербанк предоставил возможность дистанционного получения потребительского кредита через веб-версию «Сбербанк Онлайн». К концу 2017 года 23,5% всех потребительских кредитов на Кубани были получены онлайн.

Особый интерес представляют социально ориентированные инициативы Сбербанка. В 2017 году на территории края продолжилась реализация долгосрочной программы «Безналичный мир», в рамках которой были запущены такие проекты, как «Оплата школьного питания» для учащихся Тимашевского, Армавирского, Гулькевичского и Ейского районов, проекты безналичной оплаты взносов в пользу Федеральной службы судебных приставов и проезда в транспорте Краснодара и Сочи. Краснодар стал первым городом в России, в котором весь муниципальный транспорт оборудован устройствами для безналичных платежей.

В этом году Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Потерявшийся ребенок может обратиться в любой офис Сбербанка и получить помощь.

Сбербанк соболезнует жертвам трагедии в Кемерове. Банк урегулирует кредитную задолженность пострадавших от пожара и перечислит 20 млн рублей в фонд помощи.