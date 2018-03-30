В Крыму четырех человек по очереди задержали при передаче взятки

В Крыму предъявили обвинение четырем фигурантам уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве

По данным следствия, в феврале собственник участка заключил договор с фирмой, которая должна была содействовать в подключении к электрической сети его участка. Сотрудники фирмы передавали друг другу 1,5 млн рублей, которые предназначались для сотрудников ГУП РК «Крымэнерго» за оказание ими содействия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Крыму.

Подозреваемых задержали, у них дома и на работе провели обыски. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.