В Крыму четырех человек по очереди задержали при передаче взятки

Крым

Распечатать

В Крыму предъявили обвинение четырем фигурантам уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве

По данным следствия, в феврале собственник участка заключил договор с фирмой, которая должна была содействовать в подключении к электрической сети его участка. Сотрудники фирмы передавали друг другу 1,5 млн рублей, которые предназначались для сотрудников ГУП РК «Крымэнерго» за оказание ими содействия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Крыму.

Подозреваемых задержали, у них дома и на работе провели обыски. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Взятка Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Донские власти ожидают 300 тыс. иностранных болельщиков на ЧМ
Росгвардия хотела ликвидировать охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП, но он успел самоликвидироваться
В выходные на Кубани потеплеет до 23 °С
Суд вынес приговор ростовчанину, который убил сокамерника в СИЗО
В Дагестане руководителя частной фирмы заподозрили в хищении 5 млн рублей из Фонда кино
В Краснодаре из-за горящего балкона из дома эвакуировали 21 человека

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале