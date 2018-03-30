На Кубани с 1 апреля пенсии повысят на 2,9%

В Краснодарском крае с 1 апреля средний размер социальной пенсии увеличат на 240 рублей до 8 тыс. 504 рублей

Пенсии в регионе проиндексируют на 2,9%. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы повысят на 350 рублей. Эта категория граждан будет получать ежемесячно 12 тыс. 432 рубля. Средние размеры выплат граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 27 тыс. 621 рубля и 33 тыс. 826 рублей соответственно.

Повышение коснется 115,5 тыс. пенсионеров Кубани. Среди них 102 тыс. получателей социальных пенсий.

Одновременно повысят госпенсии военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 апреля будут проиндексированы пенсии.