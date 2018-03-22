В России с 1 апреля проиндексируют пенсии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 апреля будут проиндексированы пенсии

Об этом он сообщил 22 марта на заседании Правительства РФ. Медведев отметил, что индексация осуществляется каждый год. В этом году она коснется 4 млн человек.

«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. На эти цели направят около 10 млрд рублей», — сказал премьер-министр.

По его словам, повысят и другие выплаты, касающиеся отдельных категорий пенсионеров, сообщает «Интерфакс».

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