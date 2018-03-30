На Ставрополье в перевернувшемся автобусе погибла пассажирка и четыре человека пострадали

В Ставропольском крае 30 марта на трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды перевернулся автобус

Авария произошла около 4:30 на 337-м км. Автобус следовал по маршруту Махачкала — Кисловодск. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса находился в состоянии переутомления. Он уснул за рулем, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги в кювет. Вследствие этого автобус опрокинулся.

На месте ДТП от полученных травм погибла 38-летняя жительница Дагестана. Еще четыре человека получили травмы. Это 21-летняя девушка, 22-летний и 23-летний мужчины (все — жители республики Дагестан) и 53-летняя жительница Карачаево-Черкесской Республики. Их доставили в больницу.

Отмечается, что за рулем автобуса находился 24-летний житель Георгиевского района. Стаж его вождения в категории D составляет два года. За последние два года его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.