Транскавказскую магистраль закрыли из-за камнепада

Южная Осетия

Распечатать

На дороге между Россией и Южной Осетией закрыли движение автомобилей из-за камнепада

В управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ» сообщили, что дорога закрыта в районах 64-го, 75-го и 82-го км, передает «Интерфакс».

Для расчистки трассы задействовали четыре комбинированные дорожные машины, один грейдер, четыре погрузчика, «Газель» и десять рабочих подрядной организации.

Дороги
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
В Ростове на проспекте Чехова на месяц ограничат движение
Ростовская компания требует в суде, чтобы ФК «Кубань» не платил долг Петреску
На Дону из-за грубых нарушений пожарной безопасности начали закрывать заведения
В Динском районе во время хлопка газа в сарае пострадал один человек
В Адыгее зафиксированы первые в этом году обращения из-за укусов клещей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале