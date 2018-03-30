Транскавказскую магистраль закрыли из-за камнепада
На дороге между Россией и Южной Осетией закрыли движение автомобилей из-за камнепада
В управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ» сообщили, что дорога закрыта в районах 64-го, 75-го и 82-го км, передает «Интерфакс».
Для расчистки трассы задействовали четыре комбинированные дорожные машины, один грейдер, четыре погрузчика, «Газель» и десять рабочих подрядной организации.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.