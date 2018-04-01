Краснодарские «Хлебные истории» подготовили специальную выпечку к Пасхе

Краснодарский край

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Сеть краснодарских пекарен «Хлебные истории» подготовила специальные предложения к празднику Пасхи

Пасху будут отмечать 8 апреля. В этом году в праздничном меню будут и традиционные рецепты, и трендовые: традиционный сдобный кулич, обновленный кулич с зефирной шапочкой и нарисованными цветами, панеттоне — хлеб из сладкого дрожжевого теста с цукатами и сухофруктами, украшенный вербой, имбирные пряники в форме куличей и пасхальных яиц, цыплята из меренги.

В «Хлебных историях» рекомендуют делать предварительный заказ по телефону +7(918) 991-23-75.

© Фото предоставлено сетью «Хлебные истории»
© Фото предоставлено сетью «Хлебные истории»
© Фото предоставлено сетью «Хлебные истории»
© Фото предоставлено сетью «Хлебные истории»
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