Краснодарские «Хлебные истории» подготовили специальную выпечку к Пасхе
Сеть краснодарских пекарен «Хлебные истории» подготовила специальные предложения к празднику Пасхи
Пасху будут отмечать 8 апреля. В этом году в праздничном меню будут и традиционные рецепты, и трендовые: традиционный сдобный кулич, обновленный кулич с зефирной шапочкой и нарисованными цветами, панеттоне — хлеб из сладкого дрожжевого теста с цукатами и сухофруктами, украшенный вербой, имбирные пряники в форме куличей и пасхальных яиц, цыплята из меренги.
В «Хлебных историях» рекомендуют делать предварительный заказ по телефону +7(918) 991-23-75.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.