Студенты-спасатели Краснодарского края стали лидерами в конкурсе «Человеческий фактор»

В Южном региональном центре МЧС России завершился конкурс по оказанию первой помощи и психологической поддержки среди студенческих и добровольческих отрядов ЮФО «Человеческий фактор»

Участие приняло 11 команд. Победителями второго этапа всероссийских соревнований «Человеческий фактор — 2018» стали команды Краснодарского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и студенческого спасательного отряда «Пульс» Кубанского государственного медицинского университета. Финал всероссийских соревнований пройдет в апреле в Москве.

«Цель соревнований, входящих во Всероссийский проект МЧС России "Научись спасать жизнь" — обучить молодежь оказанию первой помощи и психологической поддержки гражданам при несчастных случаях», — пояснили в КубГМУ.

Соревнования проходили в три этапа. Первый этап — тестирование, проверялись теоретические знания участников. Второй этап прошел в виде отработки практических навыков оказания первой помощи и психологической поддержки. Участники решали несколько практических ситуационных задач и работали со специально загримированными статистами, изображающими различные виды травм и острых стрессовых реакций. Завершающим заданием стал конкурс капитанов.

Студенческий спасательный отряд был создан на базе КубГМУ в 2013 году. В его составе около 50 студентов. Члены отряда ежегодно становятся и победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов.