Жителям Симферополя предложили придумать гимн города

Крым

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В Симферополе с 16 апреля по 10 сентября проведут конкурс по выбору гимна города

Решение об этом приняли на сессии Симферопольского городского совета. В конкурсе смогут принять участие профессиональные и аматорские музыкальные коллективы, студии, союзы, композиторы и поэты, а также другие организации и граждане.

Композиции будет отбирать конкурсная комиссия. В ее состав войдут представители управления культуры, специалисты в области искусства и музыки, депутаты городского совета.

Итоги конкурса подведут путем открытого голосования, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Музыка Симферополь
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