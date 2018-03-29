Жителям Симферополя предложили придумать гимн города

В Симферополе с 16 апреля по 10 сентября проведут конкурс по выбору гимна города

Решение об этом приняли на сессии Симферопольского городского совета. В конкурсе смогут принять участие профессиональные и аматорские музыкальные коллективы, студии, союзы, композиторы и поэты, а также другие организации и граждане.

Композиции будет отбирать конкурсная комиссия. В ее состав войдут представители управления культуры, специалисты в области искусства и музыки, депутаты городского совета.

Итоги конкурса подведут путем открытого голосования, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.