Магазин «Сантехника-Онлайн» к своей годовщине подготовил акцию для краснодарцев

В Краснодаре магазин товаров для дома «Сантехника-Онлайн» к своему дню рождения введет скидки

Интернет-гипермаркет «Сантехника-Онлайн» 3 апреля 2017 года открыл магазин в столице Кубани.

Магазин в Краснодаре находится на улице Вишняковой, 3/4. Он представляет собой выставочный зал, пункт самовывоза и склад. В магазине установлены компьютеры для заказа из онлайн-каталога на сайте компании, где представлено 110 тыс. товаров от 600 мировых брендов. Кроме того, у «Сантехники-Онлайн» есть контактный центр, который работает круглосуточно.

«С каждым днем нас выбирают все больше и больше покупателей, так как именно наш бренд позволяет клиентам взглянуть на сантехнику иначе. Обычные на первый взгляд предметы домашнего обихода предстают в ином свете, и клиент понимает, что сантехника — это единство искусства и технологий», — отметил заместитель коммерческого директора компании «Сантехника-Онлайн» Денис Евсеев.

К годовщине открытия магазина в Краснодаре покупателям предложили воспользоваться скидкой 7% на любой заказ по промокоду «День рождения».

Торговая точка в Краснодаре стала первым региональным проектом столичной компании. На сегодняшний день сеть «Сантехники-Онлайн» включает четыре магазина — два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Вскоре состоится открытие филиала в Казани.