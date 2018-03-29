Задушивший ростовского таксиста военный получил 16 лет тюрьмы

Ростовский областной суд приговорил к 16 годам тюрьмы военнослужащего Александра Лопушинского, который летом 2017 года задушил таксиста

Как писали Юга.ру, между пассажиром и водителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил таксиста шнурком и оставил тело таксиста на заброшенной стройплощадке. Лопушинский под видом водителя такси совершил поездки по пяти вызовам, а затем скрылся. Полицейским удалость его задержать.

Ростовский областной суд приговори Лопушинского к 16 годам тюрьмы.