В Красноармейском районе один человек погиб в ДТП с тремя машинами

В Красноармейском районе 29 марта произошла авария, где один человек погиб и еще двое пострадали

Авария случилась в районе поселка Белозерного днем. По предварительным данным, автомобиль BMW занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Lada и ВАЗ-2115, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Один человек погиб и двое пострадали. Проводится проверка.