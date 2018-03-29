В Красноармейском районе один человек погиб в ДТП с тремя машинами
В Красноармейском районе 29 марта произошла авария, где один человек погиб и еще двое пострадали
Авария случилась в районе поселка Белозерного днем. По предварительным данным, автомобиль BMW занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Lada и ВАЗ-2115, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Один человек погиб и двое пострадали. Проводится проверка.
Перед поселком Белозерным, как ехать в сторону Краснодара, столкнулись 3 автомобиля. - UPD от 12:45: Стало известно, что есть пострадавшие и один погибший, информация уточняется! - UPD от 13:40: По предварительным данным, 29 марта в 11:30 на 134 км. трассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» - На месте происшествия от полученных травм погиб один человек, еще двое пострадавших доставлены в больницу. - Подробности случившегося устанавливаются. • Видео от подписчиков. #Дтп #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.