На Кубани парень обокрал магазин и случайно устроил в нем пожар

Краснодарский край

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В Староминском районе полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина

Житель поселка Дальнего сообщил в полицию о пожаре в магазине. На место прибыли правоохранители и спасатели. После ликвидации возгорания сотрудники полиции установили, что из кассы пропали 20 тыс. рублей, а с витрин — товар.

Сотрудники МВД установили, что к краже причастен 20-летний местный житель. Парня задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что проник в магазин через окно, открыв засовы ножовкой, украл деньги и шесть пачек сигарет. Скрываясь, преступник случайно опрокинул телевизор, из-за чего началось возгорание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кражи Пожары Полиция Староминский район
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