В Дагестане из-за аварии без электричества остались четыре района

В Дагестане 29 марта произошло аварийное отключение электроэнергии

Сообщение об аварии поступило в дежурную службу в 10:30. Спасателям сообщили, что без электричества остались четыре района республики.

Сейчас ведут работы по восстановлению электроэнергии. Планируется, что их завершат до 18:00.

Граждан просят обращаться по номерам: 101, 01 или 8 (8722) 39-99-99, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.