На Дону бизнесмена заподозрили в краже 7,5 млн рублей при ремонте дорог

В Азовский городской суд передано уголовное дело против гендиректора компании «СБ-Альянс», которого подозревают в хищении 7,5 млн рублей при ремонте дорог в Ростовской области

Гендиректор компании заключил муниципальный контракт, по которому он был должен выполнить работы по ремонту автомобильной дороги в Азове. Стоимость работ составила свыше 10,5 млн рублей. После этого он заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем о выполнении им работ на сумму 7,7 млн рублей.

«Получив 10,5 млн рублей, обвиняемый перечислил ИП 3 млн рублей по договору подряда, остальную сумму — на расчетный счет подставной фирмы. В результате работы по ремонту дороги выполнены некачественно и не в полном объеме», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд.