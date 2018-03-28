На Кубани прошли антитеррористические учения «Метель»

В Краснодарском крае с 1 февраля по 27 марта ФСБ провело тактико-специальное антитеррористическое учение «Метель – 2018»

Основной целью учений являлась проверка эффективности системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработка совместных действий органов власти и правоохранителей Краснодарского края при совершении терактов на объекте проведения ЧМ по футболу.

«В ходе проведения учения оперативной группой в Сочи реализован комплекс режимно-профилактических мер, включавших проверку состояния антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и гостиничного комплекса Сочи. Выполнены мероприятия по приведению сил и средств в готовность к проведению первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта и ситуационному реагированию на террористическую угрозу в отношении стадиона "Фишт"», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Под руководством оперативного штаба правоохранительные органы провели первоочередные мероприятия, после которых группа условных террористов была нейтрализована, а условно захваченные заложники освобождены. Учениями руководил начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игоря Колосова.