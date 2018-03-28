В Краснодаре на видео попали трамвайные зацеперы. Теперь их ищет полиция

Краснодарская полиция проверяет видео, на котором два человека прицепились к трамваю

Видео опубликовали в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что полиция начала проверку, устанавливаются водитель трамвая № 15 и сами зацеперы. Каждому из них грозит штраф по 500 рублей.

Если нарушителями окажутся несовершеннолетние, полицейские также проведут профилактические беседы с ними и их родителями.