Больше всего должников за газ живет в Сочи, Новороссийске и Геленджике

Жители Сочи, Новороссийска и Геленджика возглавляют список самых безответственных должников за газ в Краснодарском крае

Абоненты из этих городов в феврале увеличили свою просроченную задолженность за потребленный газ по сравнению с январем, сейчас объем долгов составляет в Сочи — 188 млн рублей, в Новороссийске — 73 млн рублей, в Геленджике — 55 млн рублей. В целом жители Краснодарского края должны за газ более 1,149 млрд рублей. За просроченные долги и отсутствие договора в городах и районах края отключено в 2018 году от газоснабжения более 300 домов и квартир, что на треть больше, чем в прошлом году.

Перед отключением абонентов от газоснабжения должников официально уведомляют. Чтобы вернуть газ в свои дома, должникам придется не только погасить долги, но и оплатить работы по их отключению и подключению, стоимость которых может существенно превышать сам долг и составлять десятки тысяч рублей.

В 2018 году компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» направила уведомления о наличии просроченной задолженности почти 50 тыс. абонентам-неплательщикам. С начала года сотрудники ООО выявили и документально зафиксировали уже 67 фактов нарушений режима газоснабжения и учета газа на общую сумму 4,3 млн рублей. В досудебном порядке нарушители возместили 3,1 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 20 заявлений.

Например, в доме одной из станиц Брюховецкого района житель незаконно подключился к газораспределительной сети — подвел к магистрали резиновый шланг. Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей, также ему предстоит выплатить газоснабжающей компании более 23 тыс. рублей нанесенного ущерба. В марте возбудили уголовное дело из-за кражи газа одном из промышленных объектов в хуторе Копанском. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.