Депутаты ЗСК одобрили дополнительные меры по защите прав дольщиков

В Краснодаре 28 марта на 8-й сессии Законодательного собрания края в первом чтении принят закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников долевого строительства

Согласно законопроекту, строительным фирмам-инвесторам, взявшим на себя обязательства по долгостроям, предоставляется право приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения масштабных инвестпроектов. Рыночная стоимость такого участка должна составлять не менее 50% от расходов, понесенных фирмой при завершении строительных работ на проблемных объектах. А сам инвестор обязан завершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемный долгострой с последующей передачей квартир пострадавшим дольщикам.

«Для пострадавших от недобросовестных застройщиков этот вопрос самый наболевший. Ведь многие из них вынуждены платить не только по кредитам, но и за съемное жилье. Принимая законопроект в первом чтении, мы боремся не с причинами, а со следствием. Главное, чтобы мы за это время не породили новые проблемы и новых обманутых дольщиков. Для этого надо отработать, выверить и представить ко второму чтению полноценный законопроект», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По данным Минстроя РФ на февраль 2018 года, всего в стране насчитывается почти 40 тыс. обманутых дольщиков, инвестировавших в 836 проблемных объектов в 69 регионах страны.