В Дагестане задержали девушку за звонок о ложном минировании колледжа

Дагестан

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В Махачкале полицейские задержали девушку, которая сделала ложный звонок о минировании колледжа

«Поступил звонок, что один из колледжей в Махачкале заминирован. Срочно выехали полиция и скорая помощь. После проверки взрывотехники и кинологи заявили о том, что ничего опасного не найдено», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы МВД России по Дагестану.

Отмечается, что удалось установить личность человека, сообщившего о минировании. Это была девушка. Ее задержали. Сейчас она дает показания.

Махачкала Полиция
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