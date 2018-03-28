В Дагестане задержали девушку за звонок о ложном минировании колледжа

В Махачкале полицейские задержали девушку, которая сделала ложный звонок о минировании колледжа

«Поступил звонок, что один из колледжей в Махачкале заминирован. Срочно выехали полиция и скорая помощь. После проверки взрывотехники и кинологи заявили о том, что ничего опасного не найдено», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы МВД России по Дагестану.

Отмечается, что удалось установить личность человека, сообщившего о минировании. Это была девушка. Ее задержали. Сейчас она дает показания.