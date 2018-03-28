Министр инфраструктуры Украины: Крымский мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань

Краснодарский край, Крым

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань»

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — сказал министр.

Он считает, что в существующей ситуации Украина на строительстве и введении в эксплуатацию Керченской переправы потеряет десятки миллионов гривен.

«Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — цитирует Омеляна RT.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 году Омелян заявил, что восстановление авиасообщения с Россией (на которое осенью 2015 года был введен запрет) возможно только после возвращения «украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время — Крыма, востока Украины и Кубани».   

Крымский мост Международные отношения Украина

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