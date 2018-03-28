Министр инфраструктуры Украины: Крымский мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань»

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — сказал министр.

Он считает, что в существующей ситуации Украина на строительстве и введении в эксплуатацию Керченской переправы потеряет десятки миллионов гривен.

«Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — цитирует Омеляна RT.