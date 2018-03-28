Вице-премьером правительства Ставропольского края назначили Николая Афанасова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил нового заместителя председателя кабмина Николая Афанасова

В сферу его полномочий будут входить вопросы реализации государственной политики в области анализа, прогнозирования и стратегического планирования экономического развития региона.

Ранее Николай Афанасов работал в налоговых органах. Он занимал должность заместителя руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.