Вице-премьером правительства Ставропольского края назначили Николая Афанасова

Ставропольский край

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил нового заместителя председателя кабмина Николая Афанасова

В сферу его полномочий будут входить вопросы реализации государственной политики в области анализа, прогнозирования и стратегического планирования экономического развития региона.

Ранее Николай Афанасов работал в налоговых органах. Он занимал должность заместителя руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

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