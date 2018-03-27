Зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга ушел в отставку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства Андрея Мурги

Зампредседателя кабинета министров Ставрополья написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Владимиров подписал его заявление накануне.

Андрей Мурга являлся куратором экономического блока в правительстве региона, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.