Зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга ушел в отставку
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства Андрея Мурги
Зампредседателя кабинета министров Ставрополья написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Владимиров подписал его заявление накануне.
Андрей Мурга являлся куратором экономического блока в правительстве региона, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
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