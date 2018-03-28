В Краснодаре иномарка после ДТП врезалась в дорожное ограждение
В Краснодаре 28 марта произошла авария с участием двух иномарок
ДТП случилось возле выезда с хутора Ленина на улице Пластунской в 8:30. По предварительным данным, женщина за рулем Mercedes поворачивала налево, чтобы ехать в сторону Краснодара, но не уступила дорогу еще одному Mercedes, за рулем которого был мужчина. После столкновения второй автомобиль наехал на ограждение между полосами, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В аварии никто не пострадал.
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