В Краснодаре иномарка после ДТП врезалась в дорожное ограждение

В Краснодаре 28 марта произошла авария с участием двух иномарок

ДТП случилось возле выезда с хутора Ленина на улице Пластунской в 8:30. По предварительным данным, женщина за рулем Mercedes поворачивала налево, чтобы ехать в сторону Краснодара, но не уступила дорогу еще одному Mercedes, за рулем которого был мужчина. После столкновения второй автомобиль наехал на ограждение между полосами, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В аварии никто не пострадал.