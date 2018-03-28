В Краснодаре иномарка после ДТП врезалась в дорожное ограждение

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 28 марта произошла авария с участием двух иномарок

ДТП случилось возле выезда с хутора Ленина на улице Пластунской в 8:30. По предварительным данным, женщина за рулем Mercedes поворачивала налево, чтобы ехать в сторону Краснодара, но не уступила дорогу еще одному Mercedes, за рулем которого был мужчина. После столкновения второй автомобиль наехал на ограждение между полосами, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В аварии никто не пострадал.

ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре потушили пожар в квартире
На Кубани перенесли введение курортного сбора из-за ЧМ-2018
Депутаты ЗСК одобрили дополнительные меры по защите прав дольщиков
Скончался советский и российский актер Олег Анофриев
В Кабардино-Балкарии 15-летний подросток изнасиловал девочку
В Краснодаре на видео попали трамвайные зацеперы. Теперь их ищет полиция

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале