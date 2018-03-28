В Ростове мужчина в форме спецназовца вымогал у жителей деньги

В Ростове мужчина купил форму сотрудника правоохранительных органов и брал штрафы с жителей за распитие алкоголя и курение в общественных местах

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, мужчина в форме подходил к ростовчанам, рассказывал о нарушении ими закона и предлагал договориться за деньги на месте. За распитие алкоголя и курение в общественных местах он брал по 1,5 тыс. рублей.

«Полицейские задержали 24-летнего местного жителя. Как выяснилось, он недавно освободился из новочеркасской исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу, и устроился на стройку разнорабочим. На заработанные деньги купил форму и амуницию, и решил сменить вид заработка», — рассказали в МВД.

Граждан, которые стали жертвами подозреваемого, полицейские просят сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.