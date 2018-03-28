В Краснодаре в районе Авиагородка в ДТП попали три автомобиля

Краснодарский край

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В Краснодаре женщина пострадала в аварии с тремя машинами

ДТП случилось на улице Дзержинского около 7:30. По предварительным данным, водитель Mazda напротив Авиагородка, 15 выехал на встречку, где врезался в Kia. Второй автомобиль врезался в Skoda, рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару.

Пострадала женщина, которая была за рулем Kia, ее госпитализировали. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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