В Ростовской области школьник погиб после падения с крыши девятиэтажки

Ростовская область

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В Азове Ростовской области 27 марта с крыши девятиэтажного дома упал 11-летний подросток

«По предварительным данным, 11-летний подросток через незапертый деревянный люк проник на крышу девятиэтажного жилого дома в Азове, после чего попытался спуститься с крыши на козырек подъезда, однако сорвался и упал вниз», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Не приходя в сознание, мальчик скончался в больнице от полученных травм.

Обстоятельства и причины гибели подростка сейчас выясняют следователи.

Дети Следственный комитет
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