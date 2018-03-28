СКЖД пустит на майские праздники восемь дополнительных поездов

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Северо-Кавказская железная дорога назначила восемь дополнительных поездов дальнего следования с 27 апреля по 12 мая

Эти поезда выполнят девять рейсов. Назначено 126 дополнительных рейсов и на графиковые поезда.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Адлера, Минеральных вод и Кисловодска в Москву, из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, из Минеральных вод в Адлер. Основным направлением назначения дополнительных рейсов на графиковые поезда стала Москва. В столицу в праздничные дни назначили рейсы из Адлера, Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа. Предусмотрены дополнительные рейсы из Адлера в Санкт-Петербург, Владикавказ и Ставрополь, из Новороссийска в Санкт-Петербург, Воркуту и Владикавказ, сообщили в пресс-службе СКЖД.

В целом по стране пустят более 150 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

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