Гендиректор «Черноморнефтегаза» и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию

Крым

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Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил, что генеральный директор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и четыре топ-менеджера предприятия написали заявления об увольнении

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«Да, действительно, 23 марта генеральный директор Борис Зимин, его три заместителя и начальник управления капитального строительства подали в отставку», — сказал Белик.

По словам министра, подать в отставку было их собственным решением. Исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначили заместителя генерального директора Александра Кузнецова.

Он отметил, что на полуострове сейчас идет проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся в Крыму теплоэлектростанциям. Выполнение работы поручили подрядчику «Самара Спецмонтаж». Результаты работы обнародуют позже, сообщает РБК.

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