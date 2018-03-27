Жителя Абинского района будут судить за убийство пожилой женщины молотком

В Абинском районе завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на пенсионерку из станицы Холмской

По версии следствия, в ночь на 9 июня 2017 года 24-летний молодой человек пришел к дому знакомой 78-летней женщины. Выключив тумблер на счетчике снаружи дома, он его обесточил. В гараже молодой человек взял молоток с резиновым ударником. После он постучал в окно, дождался, пока женщина окликнет его, представился и попросил воды.

«Пройдя на кухню, он нанес женщине не менее семи ударов молотком в область головы. В результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась. Затем злоумышленник обыскал дом и, похитив более 195 тыс. рублей, скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тело пенсионерки нашел родственник на следующий день. Во время расследования установили, что обвиняемый за несколько дней до убийства женщины украл кошелек из ВАЗ-21043 с 5,7 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд. Фигурант находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.