В Грозном пройдет гастрономический фестиваль «Шашлык-машлык»

В Грозном в мае во второй раз пройдет международный гастрономический фестиваль «Шашлык-машлык»

Событие назначено на 5 мая. Мероприятия в его рамках пройдут в цветочном парке «Грозный-сити», где гостей ждут дегустации и мастер- классы, а также конкурс поваров по приготовлению блюд на углях. Кроме того, на фестивале состоится официальное открытие туристического сезона.

Тематикой события станет предстоящий чемпионат мира по футболу. Организаторы планируют создать отдельную кулинарную номинацию для 11 городов — организаторов ЧМ-2018. Кроме того, пройдет товарищеский матч между сборной правительства Чечни и сборной городов-организаторов, передает ТАСС со ссылкой на комитет правительства Чечни по туризму.

Первый «Шашлык-машлык» прошел в столице Чечни в конце апреля 2017 года. Грозный посетили кулинары из более чем 20 стран и регионов России.



