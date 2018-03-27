В Ростове сотрудника департамента транспорта оштрафовали за игнорирование жалоб граждан
В Ростове-на-Дону сотрудника департамента транспорта оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей
Работу департамента решили проверить после жалоб людей на некачественное оказание услуг в сфере регулярных перевозок.
«В ходе проверки выявлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками департамента, выразившиеся в отсутствии системной работы по взысканию штрафов, контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений, а также в непринятии мер по жалобам жителей города на низкое качество обслуживания», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор города вынес представление заместителю главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству об устранении всех нарушений. Сотрудника оштрафовали.
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