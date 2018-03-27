В Сочи за обман дольщиков на 54 млн рублей застройщика посадили на три года

Центральный районный суд Сочи вынес приговор застройщику, который обманул 44 человека на 54 млн рублей

Суд установил, что 46-летний мужчина с 28 июня 2011 года по 20 мая 2013 года заключил с гражданами договоры инвестирования строительства жилого дома. Он обязался построить многоэтажку в Адлерском районе на улице Изумрудной, 38. Согласно договорам, он получал от граждан деньги.

Застройщик не имел разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и не оформил изменение целевого назначения земельного участка. У него не было и заключения государственной экспертизы, разрешающей строительство многоэтажки. Однако он начал самовольно возводить дом, привлекая деньги дольщиков.

С 2011 по 2013 годы предприниматель неоднократно публично размещал в СМИ и агентствах недвижимости города информацию о продаже квартир. Он предлагал гражданам приобретать жилые помещения в доме на этапе строительства. При этом мужчина скрывал информацию о противозаконности своих действий и возможных рисках, которые могут возникнуть при признании дома самовольно возведенным и подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От преступных действий мужчины пострадали жители Краснодарского, Алтайского краев, Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, Самары, Махачкалы, Красноярска, Москвы. Сумма ущерба для каждого из них составила от 850 тыс. до 2,2 млн рублей.

Застройщик частично возместил ущерб. В суде он признал свою вину. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Обвиняемый с 28 сентября 2017 года находился под подпиской о невыезде. В судебном заседании эта мера была отменена. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.