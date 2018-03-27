В Ростове перед судом предстанет экс-полицейский, обвиняемый в убийстве жены и покушении на тестя

В Ростове будут судить бывшего полицейского, которого подозревают в убийстве супруги из охотничьего карабина и покушении на убийство тестя

На момент совершения преступления Сергей Кадацкий был сотрудником ГУ МВД России по Ростовской области. После совершения преступления он был уволен из органов внутренних дел.

«В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 11 июля 2017 года Сергей Кадацкий, находясь в своем автомобиле на участке автодороги Ростов-на-Дону — Таганрог в состоянии алкогольного опьянения, стал преследовать автомобиль, в котором находились его супруга и тесть, с целью выяснения семейных отношений», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Мужчина семь раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в переднюю часть автомобиля, где были супруга и тесть. Его жена получила огнестрельные ранения, от которых скончалась на месте. Тесть Кадацкого, несмотря на полученные огнестрельные ранения, остановил автомобиль и выполз на землю. Обвиняемый выстрелил в него еще несколько раз. Потерпевший был доставлен в больницу, его жизнь удалось спасти.

Кадацкий скрылся с места преступления на своем автомобиле. В этот же день он был задержан сотрудниками полиции. Обвиняемый утверждал, что в момент совершения преступления он находился в состоянии аффекта. Согласно судебной экспертизе, он мог руководить своими действиями и осознавать их общественную опасность.

Кадацкий обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (Покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества).