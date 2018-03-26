В Адыгее сняли режим ЧС, введенный из‑за угрозы паводка

В районах Адыгеи, где ночью 26 марта осложнилась паводковая ситуация, сняли режим чрезвычайной ситуации

Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель комитета Адыгеи по делам ГО и ЧС Вячеслав Лотаков. По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась, уровень воды в реке Фарс постепенно начал падать, поэтому режим ЧС снят.

«На хуторе Свободный Труд энергетики в целях безопасности временно отключили подстанцию, без электричества оставались школа и детский сад. В ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена», — отметил замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Адыгее Виктор Резноокий.

Вместе с тем с учетом прогнозируемых осадков все службы работают в усиленном режиме. В муниципалитетах продолжают действовать мобильные бригады, ведется постоянный мониторинг состояния рек.

Как сообщали Юга.ру, 26 марта в Гиагинском и Шовгеновском районах ввели режим ЧС, в Кошехабльком — режим повышенной готовности.