Несколько районов Адыгеи перешли на повышенную готовность из-за угрозы паводка

Адыгея

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В связи с обильными осадками в Адыгее 26 марта осложнилась паводковая ситуация

В полночь уровень воды на реке Фарс доходил до опасных отметок, сообщили в ГУ МЧС РФ по Адыгее.

По данным комитета республики по ГО и ЧС, из-за резкого подъема уровня воды в реке Фарс и угрозы паводка в Гиагинском и Шовгеновском районах ввели режим ЧС.

В Кошехабльском районе ночью действовал режим повышенной готовности, однако сейчас вода там пошла на убыль, и режим снят.

«Сейчас угрозы подтопления жилых домов нет. В ряде населенных пунктов уровень воды начал снижаться. Однако все необходимые службы работают в оперативном режиме», — рассказал порталу Юга.ру руководитель комитета республики по ГО и ЧС Вячеслав Лотаков.

Созданы мобильные бригады. Специалисты обследуют защитные дамбы, необходимая техника приведена в готовность.

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