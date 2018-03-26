В Сочи Lexus врезался в подпорную стену

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи утром 26 марта автомобиль Lexus врезался в подпорную стену хозяйственного магазина на улице Виноградной

В результате аварии водитель автомобиля получил ранения и был госпитализирован.

«Авария произошла 26 марта в 6:37. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lexus при движении допустил наезд на бордюрный камень тротуара, после чего наехал на бетонную опорную стену строения на улице Виноградной, 124/1 с правой стороны дороги, повредив ее», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Сочи бетономешалка рухнула с подпорной стены и упала на легковушку. В октябре на дублере Курортного проспекта автомобиль сгорел после столкновения с подпорной стеной.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре откроют дополнительный офис по выдаче паспортов болельщиков ЧМ-2018
В Краснодаре восстановят четвертый подъезд дома на улице Славянской, где взорвался газ
В Краснодаре покажут выставку музыканта Сергея Шнурова
Адыгея названа в числе регионов-лидеров по реализации проекта «Бережливое правительство»
В Крыму установили подозреваемых в подрыве газопроводов и ЛЭП
Умер бывший глава «МММ» Сергей Мавроди

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале