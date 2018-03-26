В Сочи из-за велогонки ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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С 17 по 21 апреля на курорте проведут велогонку «Гран-при Сочи»

В эти дни ограничат движение по маршрутам проведения соревнования и изменят график общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется, что 18 апреля движение будет ограничено на улицах Театральной, Черноморской, Таврической, Эстонской, Новому Краснополянскому шоссе до поселка Эстосадок. Также 19 апреля нельзя будет проехать от железнодорожной станции «Олимпийский парк» по улицам Казачья и Чемпионов, 20 апреля — от села Монастырь (Смотровая площадка) до поселка Чвижепсе, частично — по Новому Краснополянскому шоссе. А 21 апреля движение запретят по дороге на Большой Ахун до смотровой площадки.

Велоспорт Общественный транспорт Сочи Транспорт
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