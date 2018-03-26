Жителя Ставрополя посадили на девять лет за убийство возлюбленной в лесу

В Ставрополе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который убил свою девушку

Суд установил, что в апреле 2015 года мужчина на почве возникшей у него неприязни, враждебности и отвращения решил убить девушку, с которой ранее жил.

Он позвал ее прогуляться в лесу. Они прибыли на автомобиле ВАЗ-21150 в лесной массив «Русский лес». Там злоумышленник схватил девушку за шею, сдавив ее руками, затем повалил на землю. После этого мужчина ударил потерпевшую не менее двенадцати раз ногой и кулаками по голове и лицу.Также он пять раз ударил ее ножом в грудь. Девушка скончалась в течение суток, сообщили в пресс-службе Промышленной прокуратуры Ставрополя.

Установлено, что мужчина был ранее судим за убийство. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.