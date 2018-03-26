В Ростове в массовом ДТП с грузовиками погиб человек
В Ростовской области столкнулись два грузовика и ВАЗ-2106, один человек погиб
На 292-м км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский грузовой автомобиль Volvo врезался в ВАЗ-2106, из-за сильного удара машина попала под колеса КамАЗа. В результате аварии погиб 51-летний пассажир ВАЗа, водитель легковушки с травмами доставлен в больницу, сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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