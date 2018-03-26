В Ростовской области школьники дышали газом из баллончика. 13-летний мальчик погиб

В Константиновске Ростовской области 13-летний подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

Как сообщает DonDay.ru, семиклассник с товарищами устроил пикник. Подростки купили продукты и туристический газовый баллончик, чтобы развести костер. На природе школьники начали по очереди вдыхать газ из баллончика.

В какой-то момент одному из подростоков стало плохо, он упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

По предварительной информации, у школьника остановилось сердце. Точную причину гибели установит экспертиза.