В Ростовской области школьники дышали газом из баллончика. 13-летний мальчик погиб

Ростовская область

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В Константиновске Ростовской области 13-летний подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

Как сообщает DonDay.ru, семиклассник с товарищами устроил пикник. Подростки купили продукты и туристический газовый баллончик, чтобы развести костер. На природе школьники начали по очереди вдыхать газ из баллончика. 

В какой-то момент одному из подростоков стало плохо, он упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. 

По предварительной информации, у школьника остановилось сердце. Точную причину гибели установит экспертиза.

Дети Следственный комитет
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