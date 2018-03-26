В Чечне с 2016 года оштрафовали 11 человек за публикацию запрещенных песен Тимура Муцураева

В Чечне за три года к административной ответственности за распространение запрещенных песен Тимура Муцураева привлекли 11 местных жителей

По подсчетам издания «Кавказский узел», основанным на данных из открытых источников, в том числе пресс-релизов прокуратуры Чечни, такое количество граждан оштрафовали с 2016 года. Предполагается, что привлечение к ответственности за распространение в Интернете песен Муцураева в основном связано с тем, что многие пользователи соцсетей не знают о запрете на такие публикации. По словам одного из нарушителей Ибрагима Бетергериева, он не знал о том, что размещенные им песни внесены в список экстремистских материалов.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, затем в его творчестве появились темы религиозного характера. Некоторые из композиций внесли в список экстремистских материалов. За их распространение предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.