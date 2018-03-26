В Ставропольском крае в перинатальный центр закупили незарегистрированное медицинское оборудование

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после закупки незарегистрированных приборов в перинатальный центр

Начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, руководящий контрактной службой ведомства, стал фигурантом дела о халатности. Директора ООО «МедПост» заподозрили в сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.

Следствие полагает, что в мае 2016 года минстрой региона и «МедПост» заключили госконтракт на поставку инфузионного шприцевого насоса в Ставропольский клинический перинатальный центр. Прибор предназначен для контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ.

«В рамках контракта ООО "МедПост" поставило министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края медицинское оборудование в количестве 90 штук, не зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не имеющее разрешения к применению в медицинских целях», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Руководитель контрактной службы принял и подписал акт ввода в эксплуатацию незарегистрированного оборудования на общую сумму более 13 млн 800 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.