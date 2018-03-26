В Ставропольском крае опрокинулся автобус, пострадали шесть пассажиров

Ставропольский край

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В Минераловодском районе Ставропольского края шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Авария случилась около 23:00 25 марта на трассе «Кавказ». По предварительным данным, автобус Новороссийск — Дербент съехал в кювет и опрокинулся. Шесть человек пострадали, всего в автобусе было 37 пассажиров и два водителя, сообщает ТАСС.

Пассажиры были пристегнуты ремнями. Пострадавших госпитализировали, остальных направили на автовокзал в Минводы, где они пересядут на другой автобус. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

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