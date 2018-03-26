В Динском районе в ДТП попали два микроавтобуса. Погиб один человек, 11 пострадали
В Динском районе утром 26 марта произошло ДТП с погибшим
Авария случилась в станице Васюринской на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, по касательной задел микроавтобус Ford Transit, а потом лоб в лоб врезался в такой же микроавтобус, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Во втором микроавтобусе было 14 пассажиров. Пострадали 11 человек, погиб водитель ВАЗа. Полиция проводит проверку.
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