В Динском районе в ДТП попали два микроавтобуса. Погиб один человек, 11 пострадали

Краснодарский край

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В Динском районе утром 26 марта произошло ДТП с погибшим

Авария случилась в станице Васюринской на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, по касательной задел микроавтобус Ford Transit, а потом лоб в лоб врезался в такой же микроавтобус, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Во втором микроавтобусе было 14 пассажиров. Пострадали 11 человек, погиб водитель ВАЗа. Полиция проводит проверку.

Динской район ДТП
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