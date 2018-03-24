В Дагестане более 30 человек госпитализированы после отравления водой

В результате отравления водой в селе Арани Хунзахского района Дагестана госпитализированы более 30 жителей

По данным минздрава республики, число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе достигло 32 человек, большинство из них — дети. Первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу 16 марта. По оценкам врачей, их состояние удовлетворительное, тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, 8 человек уже выписались домой.

«По предварительным данным санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной вспышки инфекции послужила употребление сырой воды. В настоящее время осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий — организован подвоз питьевой воды, проведена дезинфекция водопроводных сетей. Подача воды здесь возобновится после лабораторного подтверждения безопасности и качества питьевой воды», — отметили в минздраве РД.

По поручению главы ведомства началась вакцинация жителей села от гепатита А. Врачи оказывают пострадавшим всю возможную помощь. Кроме того, для проведения консультаций и оказания помощи коллегам в районную больницу направлены врачи РЦИБ инфекционист и эпидемиолог.