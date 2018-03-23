Госдолг Кубани уменьшился впервые с 2009 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что властям региона впервые за много лет удалось снизить госдолг

«Впервые с 2009 года мы говорим о снижении госдолга Краснодарского края. До этого задолженность региона только росла, два года назад нам удалось остановить этот процесс. Сейчас мы, наконец, переломили эту ситуацию и добились реального снижения — на 850 млн рублей», — сообщил глава региона.

По его словам, в планах на 2018 год — уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей. Сделать это планируется за счет грамотной финансовой политики и отказа от непервоочередных статей расхода.

Кондратьев также сообщил, что у края растут собственные доходы.

«В прошлом году консолидированный бюджет составил 253 млрд рублей. Это больше, чем мы планировали на 23 млрд», — отметил он.

При этом, подчеркнул губернатор, расходы на соцсферу не снижаются, социальные обязательства край выполняет в полном объеме. Более того — в этом году увеличиваются расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов, передает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, по данным на апрель 2016 года, когда, по словам губернатора, удалось остановить процесс роста госдолга Краснодарского края, он составлял 145,3 млрд рублей.